2澳門女子網購主題樂園套票失逾3萬元　另10女撲演唱會飛受騙

兩名澳門女子網購香港主題樂園門票被騙，其中一人另購「演唱會飛」又再中招，合共損失30,000多澳門元。另有10名澳門女子網購演唱會門票同樣被騙，當地執法人員正對案件展開調查。

案情指，30多歲女事主4月下旬在網上看到一則貼文，內容指可以「優惠價」購買主題樂園入場連住宿套票，有意向的事主隨即與對方聯絡，先後轉帳5,100港元購買3套套票。本月9日，騙徒再次聲稱有平價演唱會門票出售，事主再次「落疊」轉帳6,000港元。兩人其後成為網友，惟事主一直未收到主題樂園及演唱會門票，惟仍未起疑，更先後兩次在對方要求下，借出16,000港元周轉。等候期間，事主與友人提及此事，經提醒方覺被騙，致電查詢時發現已與對方失聯，隨即向執法人員報案，事件中合共損失27,100多港元。另一名女事主日前亦看到相同貼文，轉帳3,280港元後一直未收到套票，要求退款時被人列入黑名單。事主隨即向報案求助。

另外，執法部門接獲多宗與韓國女團在澳門舉辦演唱會有關的騙案，10名來自澳門及內地的事主先後透過社交平台「買飛」，轉帳後無法收到門票，追討不果報案，報稱損失2,000至20,000多港元。