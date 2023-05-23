女小販認劏貓烹食　罪成判囚4周緩刑2年

一名女子將聲稱是被車撞斃的貓帶回家，先用刀劏屍去毛再放在膠桶浸水，打算用來做食材煮餸，結果遭鄰居揭發。涉案女子被控一項「屠宰狗隻或貓隻作食物」罪，案件今（23日）在西九龍法院再提訊。被告認罪，裁判官明言，文明社會不容許屠宰貓隻，檢驗顯示貓隻沒有嚴重外傷，亦與被告所說牠被車撞死不乎。不過，案中無證據指被告親手殺貓，考慮到被告認罪，判被告入獄4星期，緩刑24個月。

現年59歲女被告張蘭嬌，是一個小販。她被控於2023年3月1日，在深水埗白田街51號白田邨健田樓一單位，屠宰一隻貓隻以作食物。案情指，當日執法部門接獲報案，見到屋內有貓屍，被告拿着刀。執法人員到場，發現屋內廁所內有個膠桶，桶中裝滿水，浸着貓屍，貓頸旁邊有把刀。貓隻身體僵硬，口流血，沒有毛。被告當場被告。警誡下，被告指貓隻是在北河街對開被車撞斃。她將屍體放入鞋盒，用手推車帶貓屍回家，打算食用，她用了幾小時劏貓及去毛。貓屍事後被帶走，檢驗後發現牠懷有4胎，貓隻死因不明。

辯方求情指，被告知道不可殺貓，但以為若貓被撞死便沒有規管，事後深感後悔，承諾不會重犯。根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000港元及監禁6個月。

案件編號：WKCC 1530/2023