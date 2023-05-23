掟死貓被控殘酷對待動物　無業內地漢判監2個月2星期

一名內地男子聲稱因遭貓抓，竟猛力把貓擲到地上，貓當場死亡。涉案男子事後被控殘酷對待動物罪。案件今（23日）在西九龍裁判法院再提訊。被告認罪，裁判官斥被告手法殘暴，離地短短幾呎就掟死了貓，可想而知力度有多大。裁判官稱。貓抓人屬正常不過，亦不見被告受嚴重傷害，形容情節嚴重。即時監禁是唯一選擇，考慮到被告認罪及主動報案，判被告入獄2個月2星期。

44歲被告張明成，報稱無業。持雙程證在香港逗留。控罪指被告於2023年1月28日，在福榮街81至87號某單位內，殘酷地對待，或因胡亂或不合理地作出作為，而導致一隻貓受到不必要的痛苦。死去的是13個月大的短毛貓。

案情指，當日被告和兒子就着是否繼續養涉案的貓發生爭執，之後兩人各自回房。未幾，被告兒子聽到巨響，之後發現短毛貓躺在地上，血流如注。被告報案，貓隻證實死亡，檢驗證實牠多處骨折。被告警誡下指，當時貓抓傷他，他一時激動將貓掟到地上。辯方求情指，被告並非討厭動物，事實上，他除了案中的貓外，還養了狗和龜。被告之所以和兒子有爭執，是因為貓隻在案發前一晚，抓傷兒子的鼻。辯方稱，被告無用武器，不涉持續犯案或變態手法，而被告主動報警，其實是想救回貓隻。

案件編號：WKCC391/2023