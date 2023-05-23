譚公誕特別交通安排　周四及周五筲箕灣部分道路封路及改道

為方便市民慶祝譚公誕，筲箕灣將於本周四(25日）至周五（26日）實施包括封路、交通改道及停車位暫停使用等特別交通措施。道路封閉期間，車輛將可能被禁止離開位於封閉道路沿途的停車場。執法人員會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排。

封路方面，下列道路將於本周五上午6時30分至下午6時30分封閉，包括介乎工廠街與愛秩序街的筲箕灣道，電車除外；介乎工廠街與東喜道的筲箕灣東大街，電車除外；譚公廟道；介乎東喜道與阿公岩道的阿公岩村道；介乎阿公岩村道東面交界處與望隆街的東喜道西行線；介乎愛禮街與阿公岩村道東面交界處的東喜道東行線；介乎愛賢街與東喜道的愛禮街東行線；宏華街；介乎筲箕灣東大街與宏華街的工廠街；介乎望隆街與筲箕灣東大街的工廠街東行線；介乎望隆街與宏華街的金華街及巴色道。

交通改道方面，沿東喜道東行及愛秩序灣道往阿公岩或柴灣的車輛須於本周五上午6時30分至下午6時30分改經望隆街、工廠街、愛秩序街及柴灣道。至於停車位暫停使用方面，下列停車位將於本周四晚上10時至周五日下午6時30分暫停使用，包括位於東喜道介乎阿公岩村道東面交界處與望隆街的收費錶停車位、電單車停車位及殘疾人士停車位；位於筲箕灣東大街的收費錶停車位；位於宏華街的收費錶停車位；及位於金華街的收費錶停車位、電單車停車位及殘疾人士停車位。