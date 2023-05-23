逾13年無修訂修葺工程費門檻　教育局：無接獲學校要求

審計署審計報告早前發現，教育局至少13年未有檢視和修訂學校制定的修葺工程費用門檻，立法會政府帳目委員會今日(23日)就資助學校校舍的保養和改善工作事項，進行公開聆訊。有議員表示中小學及特殊學校的經常性撥款不同，關注能否調高門檻，讓學校承擔更多行政工作。教育局表示，目前未有收到有學校提出想提高費用門檻，但會持續檢視有關門檻。

全港共有844所資助學校，小學、特殊學校及中學可分別就每個費用達3,000港元或以上，以及8,000港元或以上的修葺分項，向教育局提交大規模修葺工程和緊急修葺工程申請，以進行所需工程。議員簡慧敏表示，中、小學和特殊學校的規模、人手配置，以及經常性撥款均大有不同，在現有門檻之下的修葺工程，卻不能申請額外「非經常開支津貼」，因此學校需於「日常經常性開支」預留一部分費用，以用作維修工程，認為可調高門檻，讓學校能承擔更多行政工作。議員龍漢標另關有否學校提出，希望局方檢視門檻。

教育局常任秘書長李美嫦回覆指，目前未有收到有學校提出想提高費用門檻，但會按照實際需要持續檢視，並審視現時經常性撥款的金額、申請大規模維修和緊急維修的經常性項目開支，以及工程價格變動。她續強調，設置門檻目的，是希望學校能靈活運用資助，進行簡單快捷的維修；如果修改門檻，將考慮一籃子因素，包括查看學校高於或低於成本門檻的工程項目數目。