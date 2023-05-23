本港3種野生淡水龜恐3年內滅絕　嶺大：棲息地均發現捕獵者行蹤

今日(23日)是世界龜鱉日，惟嶺南大學(嶺大)科學教研組一項調查發現，3種香港野生淡水龜瀕臨絕迹！受影響的包括兩種極危物種金錢龜(學名：Cuora trifasciata)和大頭龜(學名：Platysternon megacephalum)，以及一種瀕危物種眼斑水龜(學名：Sacalia bealei)。研究人員發現這三個物種因被非法捕獵而瀕臨絕迹，促請政府採取行動，打擊猖獗的盜獵淡水龜活動。

團隊發現，金錢龜是最嚴重被捕捉的物種，在研究中從沒有發現過幼龜，很可能已經功能性滅絕。此外，在近9成的研究地點，大頭龜和眼斑水龜的野生種群已經消失或不具繁殖能力(被發現成體少於兩隻)。現在只剩零星的殘存種群，更可悲的是，團隊利用紅外線相機在所有地點均有發現到捕獵者的行蹤，調查發現一半以上的殘存種群在過去5年龜的數量出現了嚴重下降。嶺大科學教研組助理教授宋亦希教授估計，現時香港野外的成年大頭龜只剩數百隻，而成年眼斑水龜則不足100隻。鑑於它們的繁殖率低且需長時間達至性成熟，淡水龜在捕獵後難以恢復。如果目前的捕獵活動持續，香港的淡水龜種群可能會在3至5年內滅絕。

香港濕地保育協會創辦人兼執行董事、世界自然保護聯盟陸龜及淡水龜專家組成員劉惠寧博士就指，儘管香港只剩下少數殘存淡水龜種群，但這些小種群可能是整個亞洲最健康的種群之一。沒有這些種群，這些物種將很大機會滅絕。 因此，保護香港的淡水龜種群具有全球保育意義。本月初，不少環保組織、學者和法律專家聯署致函政府，表達他們對野生動物盜獵的憂慮。其中一個聯署組織 ADM Capital Foundation行政總裁Sophie Le Clue指，政府必須盡快採取行動，加強對野生動物捕獵的調查、執法和預防工作，否則香港的淡水龜滅絕將不可避免。

在給予政府的書信中，團體提出三項具體建議，包括執法部門與漁護署建立合作行動協議，積極參與調查和執法捕獵和非法野生動物貿易，類似於非法採伐土沉香樹的行動協議； 漁護署應成立專門的反捕獵執法隊伍，定期進行有針對性的夜間巡邏；以及審視和修改相關法律的現行不足，包括第170章《野生動物保護條例》及第208章《郊野公園條例》。