瑞士籍男子被指累人被「私了」　律政司上訴自招嫌疑不應獲訟費

2019年10月，有人在中環發起反蒙面法示威，期間1名內地漢被現場人士包圍，他高呼「我們都是中國人！」後打算轉身進入遮打大廈時，一名瑞士籍男子被指闖出並關上大門，內地漢最後被人「私了」。涉事瑞士籍男子被控一項協助及教唆作出擾亂公眾秩序行為罪，並於審訊後被裁定罪名不成立且獲訟費。律政司不服該訟費令並向高院提出上訴。高院法官杜麗冰今(23日)開庭處理其申請，在聽取陳詞後押後於3周內頒發書面裁決。律政司一方指該瑞士漢的行為自招嫌疑不應獲訟費，答辯方則指該漢為攝影師，當時只為拍照並無自招嫌疑。

已居港40年的瑞士籍被告Progin Marc Gerard(76歲)，報稱退休人士。他被控於2019年10月4日，在中環遮打大廈地下外，協助及教唆他人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。律政司一方指，當時因答辯人上前關門阻礙該內地漢進入遮打大廈，最終令他受襲擊。代表指即使裁判官未能確定他的心思意念，但他當時全身黑色打扮，且明知當時人多混亂，他仍身處核心範圍並故意關門，屬自招嫌疑，故不應獲得訟費。

答辯方則強調片段沒有清晰拍攝到是答辯人關門，答辯人有多年拍攝經驗，當時是作為攝影師在現場拍攝，他的行為亦只為了拍攝圍繞內地漢發生的事。答辯方又指控罪並非指答辯人有襲擊內地漢，控方亦未能證明答辯人當時之意圖，他亦沒有自招嫌疑行為，故應可獲訟費。

案件編號：HCMA 188/2022