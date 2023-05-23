進口榴槤雪糕大腸菌群含量超標1.5倍　食品已被封存並無流出市面

一款進口榴槤雪糕大腸菌群含量超標1.5倍，受影響產品已全數封存。食物環境衞生署食物安全中心今日(23日)表示，有關食品已被封存，並無流出市面，中心將暫時撤銷較早前簽發予該進口商銷售該款產品的批准，並繼續跟進事件。

涉事的產品名稱是貓山王榴槤冰淇淋，品牌為「Duria」，來源地馬來西亞，重量為70克，進口商是高格行有限公司，批次編號230206D17，此日期前最佳是2025年2月5日。中心透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述雪糕樣本進行檢測。結果顯示，兩個樣本的大腸菌群含量為每克250個，超出法例每克不可含有多於100個大腸菌群的上限。

中心指，已知會涉事進口商上述違規事項，會繼續跟進事件和採取適當行動。根據《冰凍甜點規例》(第132AC章)，任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款1萬港元及監禁3個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。