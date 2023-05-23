進口榴槤雪糕大腸菌群含量超標1.5倍 食品已被封存並無流出市面
2023年05月23日 14:45
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食物安全中心將暫時撤銷較早前簽發予該進口商銷售該款產品的批准。
一款進口榴槤雪糕大腸菌群含量超標1.5倍，受影響產品已全數封存。食物環境衞生署食物安全中心今日(23日)表示，有關食品已被封存，並無流出市面，中心將暫時撤銷較早前簽發予該進口商銷售該款產品的批准，並繼續跟進事件。
涉事的產品名稱是貓山王榴槤冰淇淋，品牌為「Duria」，來源地馬來西亞，重量為70克，進口商是高格行有限公司，批次編號230206D17，此日期前最佳是2025年2月5日。中心透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述雪糕樣本進行檢測。結果顯示，兩個樣本的大腸菌群含量為每克250個，超出法例每克不可含有多於100個大腸菌群的上限。
中心指，已知會涉事進口商上述違規事項，會繼續跟進事件和採取適當行動。根據《冰凍甜點規例》(第132AC章)，任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款1萬港元及監禁3個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。