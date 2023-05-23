新田科技城創科用地料3年後完成平整　首批居民最快2031年遷入

立法會及發展事務委員會今日(23日)討論新田科技城的土地用途建議，根據發展局提出的建議，新田科技城總發展面積達到627公頃，將分為創新科技園和新田市中心兩部分發展，將建成約5萬個住宅單位；而在批出區內創科用地方面，當局建議考慮直接批地，預計創新科技園工程的首批創科用地於2026年完成平整，而首批居民最快2031年入伙，預計整個項目可容納15萬人口，並提供16萬個就業職位。

議員何俊賢在會上向當局表達不滿，指文件裏隻字不提該項新發展對當局漁農業的影響及賠償，更指自港府宣傳北部都會區發展後，區內不少原有漁農作業的土地被業主申請改劃，直接影響現有漁農戶的生計；何要求當局盡早進行作業凍結登記，否則相關作業被迫停運，會影響他們日後復耕申請情況。

另一議員議員盧偉國批評，政府曾將白石角部分創科用地改劃成低密度住宅，憂慮新田科技城會重蹈覆徹。而議員周文港關注建立新田科技城的具體時間表和路線圖，以及如何與廣東和深圳創科產業產生協同效應，結合高等教育發展等情況。

發展局局長甯漢豪表示，北部都會區不只是一個策略，指行政長官已表明今年內會制定北部都會區的行動綱領和時間表，認為議員和公眾可藉此監察政府，強調不會「講完就算」。她又表示，如何使用創科用地要由創新科技及工業局牽頭規劃，創科局已表示會盡快啟動研究，今年底有初步規劃。