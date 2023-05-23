曾打頭跪身強行拉開雙腿　童樂居女職員9項虐兒罪成判50周

香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，至今共34名女職員被起訴，其中一人早前承認9項虐兒罪，押後至今（23日）在九龍城法院判刑。裁判官指被告曾經打幼童頭部、跪在幼童身上，甚至強行拉開幼童雙腿，形容被告情緒失控，手段粗野，即時監禁無可避免，顧及被告認罪及量刑整體性，判被告就所有控罪入獄約50星期。

26歲被告馮凱琍，被控於2021年12月1日至21期間，在旺角砵蘭街香港保護兒童會，故意襲擊、虐待或忽略。3歲男童A、2歲男童B、1歲男童G、3歲女童I、1歲男童P、2歲男童U、2歲女童W和2名身份不詳兒童。所有控罪發生於2021年12月1日至12月21日之間。

案情顯示，被告曾被告用手打一名身分不詳男童及A的頭部，及用手打男童U、腳踢他落床。另外，被告曾捉緊W的肩膀並用力搖晃、跪在G身上約6秒、用雙腳夾着不知名男童、打男童P，令其頭部撞牆，以及捉着B的雙腿，再將他的兩腿伸開至「一字馬」動作。 辯方今日進一步求情指，被告犯案是因為守法意識薄弱，加上當時人手不足，工作壓力大，現已深感後悔，並自覺自責及羞愧。被告知道監禁是不可避免，惟希望法庭能判處較低刑期，及把所有刑期同期執行。法庭最終判被告入獄4個月34星期，即約50星期。

案件編號：KCCC285/2022