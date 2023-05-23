醫療事故發生滿3年　當局指正統籌資料　天瑜父盼認真調查

2018年因罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故，致成「植物人」的7歲女童周天瑜，近期病況不時傳出好轉的消息，日前獲中醫師針灸治療後狀況再有改善。天瑜爸爸昨晚(22日)在社交平台專頁發文，提到醫療失誤事件至周日(21日)已發生整整3年，繼今年1月提到或涉及刑事成分後，重申自己從手術紀錄找到重要證據，經多次去信港府相關醫療部門，已在今年4月獲後者回覆正統籌有關資料，並希望當局會對此事作岀認真的調查，秉公辦理。

天瑜爸爸在貼文提到，他已全體立法會議員寫了一封求助信，希望他們關注天瑜的事，原因是今次面對的已經不是一宗單純的醫療事故，而是一宗可能涉及刑事成分的案件。他又指，有關證據讓其有理由相信有人涉嫌偽造天瑜的手術紀錄，更改和删除對自己不利，或證實在手術有犯錯的數據資料。天瑜父親有提及，其申請了超過兩年的法援，至今都仍未獲批，不排除有人不誠實地篡改了手術紀錄，影響了病人所申請的民事索償，以至法庭的判決、法援的申請和醫委會的仲裁，都會變得對病人一方極為不利。他又指，將於稍後日子就此事報案，並已將此事細節剪輯成短片，在適當的時候就會公開。

天瑜爸爸又提到，偽造醫療紀錄是十分嚴重的指控，但今次有關當局在收到上述證據後亦改變原有説法，願意統籌資料展開調查，認為某程度上可證明自己有相當的理據。而作為父親，他目睹女兒由活蹦亂跳，變為一個完全喪失活動能力的植物人，惟瑪麗醫院和醫管局仍然不肯全面交代真相，事件仍存在不少疑點。他強調會繼續追查，直至水落石岀，讓該為事件負責的人負責。雖然自己亦在過去3年受到不少困難和壓力，包括收過兩次律師信，但從沒放棄過要為天瑜討回公道。