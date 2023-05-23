政Whats噏 : 兩事宜小組舉行今會期首次會議　議員關注單軌鐵路項目

為咗更針對咁研究個別議題，立法會就會喺唔同嘅事務委員會下另設小組委員會，專責處理唔同議題。而今日（23日）交通事務委員會轄下嘅鐵路事宜小組委員會，以及福利事務委員會轄下嘅推動照顧者為本政策小組委員會就舉行今個會期首次會議。至於兩個會議最多人關注嘅議題莫過於單軌鐵路項目，同埋召開聽證會嘅事嘞。

鐵路事宜小組委員會方面，議員鄧家彪、盧偉國、楊永杰都分別關注單軌鐵路項目，希望小組委員會主席易志明能夠加入議程。而議員陳紹雄張欣宇就比較關注港鐵事項，佢哋期望委員會可以跟進下港鐵個資產營運小組，加埋服務表現，以及高鐵地鐵化嘅安排喎。由於之前嘅待議事項仲有6個題目，見到各位議員嘅多諗法，為咗可以更好進行會議，易志明就提出叫大家填優次，表達自已想傾邊個先，再由佢同運輸及物流局局長傾啦。

另一邊廂，推動照顧者為本政策小組就有多個議員例如郭玲麗、鄧家彪等人，希望主席李世榮可以舉辦聽證會畀啲相關人士上會講下嘢。不過議員狄志遠就擔心如果喺小組委員會舉辦聽證會，而唔係福利事務委員會呢啲較大型嘅會議上舉行，可能請唔郁啲官員嚟啦。作為福利事務委員會主席嘅鄧家彪則向狄志遠承諾，會同李世榮傾下點樣安排好啲喎。