飼主家人患絕症無力照料　街頭遺牧羊犬惹棄養爭議

可以不愛，但請不要傷害，飼養小動物前記得要先衡量自己的負擔能力。社交平台多個群組近日瘋傅多張牧羊犬疑被棄養荃灣街頭的相片，有動物救援團體更接獲多名路人致電及通知，隨即派員援助及觀看牧羊犬的情況。有目擊市民及網民事後留言，指趁見兩男抱該年老牧羊太一度在麗城花園附近出現，更有車Cam拍下有關場景，引發一眾愛狗人士在網上「緝兇」。

據動物救援團體「毛守救援」昨日(22日)在Facebook發文，指前一日6時許收到路人來電， 發現牧羊犬Angie側臥柴灣角公園對出地面，路人靠近Angie卻動也不動，只是不停喘氣。團體派員到達後，目測小狗仍有呼吸，疑因天氣炎熱不停喘氣，且未能站立，手腳有脫毛疑似是皮膚病，右後腳背、左腳內側及右耳窩內均有腫瘤。有關人員從牙齒推測該Angie超過14歲，由於狗隻不良於行，且發現在偏僻的天橋底，走失機會近乎零，相信是被人刻意遺棄，惟晶片屬於寵物店且未有主人登記。

求助人在各群組發貼文查詢後獲不少街坊回應，得知有兩名男子曾抱Angie在麗城花園附近出現，經將不同資訊整合、再與數名目擊者再三確認後，「毛守救援」肯定Angie被人刻意遺棄，並強調根據香港法例，遺棄動物屬於嚴重罪行，最高可被判罰款1萬港元及監禁半年，同時在貼文關首怒斥：「究竟一個人要狠心至何等程度，才會遺棄一隻老狗在街上，任其自生自滅？」。有網民得知事件後，均在網上發起「輯兇」行動，更有人將有關車Cam拍下的狗主相片發布至群組上，事件愈發愈大。

直至今日(23日)傍晚，「毛守救援」更新貼文表示，狗主已於昨晚聯絡團體，指因家中長者患上絕症而無力照顧Angie，本想送至獸醫診所人道毀滅，但遭醫生拒絕。因家中有病人關係，狗主情急之下將Angie放在柴灣角公園後先行回家，至晚上9時許再返回公園尋找Angie，但不見蹤影，主人對此行為表示歉意，並懇請救援團體代為照顧Angie，直至家中方便接回，並承諾可以支付Angie暫託費用。「毛守救援」表示，相信狗主家中有巨變情急之下才做出遺棄事情，目前已告知其遺棄的嚴重性，暫會盡力照顧Angie。