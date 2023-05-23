救生員人手不足　工會料全港約500游泳池未能重開

本港已迎來炎炎夏日，惟全港仍有不少游泳池因救生員人手不足問題而未能開會。香港康樂體育專業人員總會今日(23日)召開記者會，預計全港有約500個持牌游泳池，因應救生員人手不足問題而未能如期重開；另外由於不少游泳池未能開放，總會估計約有50個游泳培訓機構及750名培訓機構的業界人士受影響。總會建議，為推廣拯溺活動及鼓勵更多市民投身救生員行列，可透過僱員再培訓局提供免費「救生訓練綜合證書課程」，並考慮容許本港16歲或以上人士，通過考試認證合格後，有條件地擔任救生員。

總會表示，直至本月14日，全港僅得22個公眾泳灘開放提供救生員服務，而分布全港各區之公眾游泳池，除了3個泳池正進行重建或維修外，另有18個泳池只能局部開放。總會估計，由4月起踏入泳季，本港需要約1,800至2,000名救生員，擔心在救生員人手嚴重不足的情況下，將會影響游泳場所服務供應，直接剝削市民享用體育設施的權益，游泳培訓業界亦無法招收太多學生，阻礙香港游泳運動的持續發展，同時影響業界生計。

總會建議，政府可將「救生訓練綜合證書課程」納入持續進修基金認可課程；優化救生員職級編制，促使職位專業化及可持續發展以挽留人才；並針對本港所有大專院校修讀康樂體育運動相關課程的學生，設立救生員服務作為實習科目以獲取修業學分等，以協助增加救生員人手。