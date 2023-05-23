醫管局專家憂港人愛心減低　強調兩地器官捐贈名冊絕對獨立

跨境器官移植互助機制近期引起熱議，而香港退出器官捐贈的個案近月亦有增加。醫管局今日(23日)舉辦「器官捐贈與移植服務」專題講座。瑪麗醫院肝臟移植中心陳智仁表示，兩地曾討論設立第二層互助分配機制，即器官仍以本地優先採用，惟當兩地任何一方有器官捐出但在本地未有合適病人接受移植時，便可通知對方，再從臨床角度決定是否合用，重申本地醫護有最終決定權。至於市民一直有所疑慮的器官捐贈問題，內地會利用大數據留意器官販賣情況，如發現異樣，可聯絡公安調查，有犯規就會報案。他認為內地就器官資料收集極之精細，當出現內地器官運往香港，相信香港事先會有基本資料，判斷是否合適做移植手術，強調本港前線醫護人員會以醫學角度決定。

陳智仁表示，內地器官捐贈歷史逾30年，內地器官分配體系與香港大致相同，設有評分系統，根據評分數值確定醫療的緊急程度。他強調，內地與香港器官捐贈名冊絕對是相互獨立，不會成為兩地中央系統互通。李錦滔補充，兩地是次交流亦未有提及名冊系統互通。他又說，內地每年有超過17,000宗的器官移植，是亞洲第一、全球第二，而內地每年約有1,100宗不同器官未能成功配對的個案，數字非常高，相信兩地建立恆常器官移植互助機制可有助本港應付器官移植需求。陳智仁透露，去年本港有約70名等待換肝的患者因為無合適配對而過身，故強調政策對本港有益。

威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系顧問醫生李錦滔指，醫管局現時約有2,594名病人正等候接受器官捐贈，去年只有80人完成器官移植，數字不理想，局方亦希望拓展移植器官的來源及供應。就全世界而言，美國、英國、德國等眾多國家亦都設有跨境互助機制。對於香港器官捐贈中央名冊取消登記出現異常，李錦滔坦言對此感到痛心，不希望社會被謬論誤導，而影響大家捐贈器官的愛心，反問如作為輪候的病患或其家屬，「你見到有人破壞你會點？」他強調作為捐贈者選擇登記中央名冊是出於無償愛心，不應注目在身分、種族、社會地位上，「如果係有愛心，點解要理種族？冇聽過外國有人話德國唔准去法國、波蘭唔准去荷蘭，點解香港要諗呢樣嘢呢？」。

翻查資料，本港器官移植手術數字在過去10多年間不斷下跌，以肝臟移植為例，由2010年近100宗下降至去件不足30宗，數字大幅下跌7成，被問到為何會出現這種情況，李錦滔坦言，過去5至10年無論港府、衞生署、醫管局及各相關學會不斷推擴器官捐贈議題，惟每年數字仍不斷下跌，認為難以解釋原因為何，但「有少少擔心香港人愛心減低」，包括紅十字會中央血庫亦經常告急。