青年涉藏長短火槍彈　今陪審團大比數裁定罪成　案件押明日判刑

執法人員2018年除夕在紅磡截獲一名青年，在他的住所檢獲近千發子彈、手槍及滅聲器等。他否認管有火器及彈藥罪，案件早前經開審後，由5女2男組成的陪審團，於今早(23日)10時15分開始退庭商議裁決。經商議近10小時後，陪審團以5比2大比數裁定罪成。由於辯方表示需時準備求情，法官游德康把案件押後至明天(24日)處理求情及判刑。

現年24歲被告梁頌仁，過往沒有案底。他被控於2018年12月31日，在黃埔花園一單位內無牌管有2支手槍、3個滅聲器和899發子彈。根據陪審團的裁決，陪審團只裁定被告管有涉案物品中的兩盒共100發實彈子彈，及在背包內搜到的799發子彈當中的10盒子彈。據控方指被告於案發時為學生，且於九巴公司及港鐵任兼職站務助理。而被告亦患有亞氏保家症。

據控方案情指，案發當日，執法人員在紅磡紅棉路對開截停被告，經初步調查後，以涉嫌無牌管有槍械或彈藥罪拘捕，警誡下被告說：「阿Sir，我啲槍全部Wargame舖買，好好地收喺自己屋企，咁都犯法？」之後，執法人員先後兩次搜被告住所，先後在被告房間搜出兩盒共100粒實彈子彈，及在書枱底搜出3個滅聲器，另在一個背囊搜出共19盒子彈，當中11盒載有50粒、7盒載有25粒、1盒載有49粒，另搜出載有25粒子彈的彈匣，兩支手槍及配件。被告警誡下稱「都係一個叫Terrence嘅人叫阿高畀我」。被告稱見過Terrence兩次，但無聯絡方式，對方要他保管這些物品。約於2018年11月，被告取得這些物品後就放在家中。

案件編號：HCCC 241/2020