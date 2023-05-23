政Whats噏：嫌部分交流團申請Hea做　林琳嘆批唔落手

臨近暑假，唔少學生都會選擇實習或者去旅行，隨住復常，好多政府資助嘅內地交流團都開始運作，當局今(23日)公佈2023-24年度「青年內地交流資助計劃」獲資助團體名單，而該計劃係2019-20年度以來首次重啟，而身兼青年發展委員會委員嘅議員林琳都要幫手審批機構申請，希望活動能夠深化兩地交流，促進本港青年人了解國家歷史及發展，提高對國家嘅認同感。不過佢就透露話有啲申請書內容確實有啲「Hea」同單一咁話喎。

林琳話政府今年總共批咗1億2千萬港元供唔同機構搞交流活動，總共收到500份申請書，佢哋審核完之後決定批其中450個嘅申請，預計可以覆蓋34,000個青年。而實習方面嘅審批就會今個月內處理，希望都可以批到130個實習計劃。

其實睇返500個申請入面有450個通過審批，成功率都幾高啊，咁淨低50個落第嘅申請書係咪真係好差呢？林琳話佢哋會將申請分成三批，第一批係內容好好所以可以直接批，第二批係差少少，便要求佢哋提供詳情，第三批就真係唔掂啦，事關可能幾日行程都只係同一間學校或者機構交流，唔夠多元化，呢啲就真係批唔落手啦。

林琳又話，今次計劃有超過一半申請來自新團體，相信能夠為計劃注入新動力，加強交流活動嘅廣度和深度，提升對青年嘅吸引力。