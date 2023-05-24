深水埗男子遭惡漢拳打腳踢　幼童目睹受驚嚎哭

昨晚(23日)接近11時，一批大漢在深水埗大南街向一名男子連番施襲，根據東網讀者拍得的一條長約2分40秒的短片，開首可見有兩名白衣漢「左右夾擊」，其中一人脫下一隻鞋向一名坐在店前地上的黑衣男連番抽打，另一人起腳猛踢坐地男子頭部至少10下；其時身旁站有一名手抱幼童的黑衣漢，疑幼童受驚不斷嚎哭，喊聲在現場一帶迴盪，其時被打的黑衣男子不斷用手護着頭部免受重擊，而路旁一輛客貨車疑擔心被殃及，迅速駛離現場。

未幾，其中一名白衣漢亦脫下一隻鞋多次抽打該黑衣男頭部，黑衣男繼而兩度嘗試突圍而逃，未及走遠終被施襲白衣漢追回，將其推向店舖門前再施以一輪拳打腳踢始收手；而不斷哭喊的幼童亦止住哭聲，現場才逐漸復歸平靜。其時畫面中有多名男女站於一旁駐足觀看，其中兩名身穿黑色上衣及一名穿淺色上衣女子，似與涉事者相識，其中淺色上衣女子更上前將飽受驚嚇幼童抱入懷中，涉案人士亦趁機往黃竹街方向逃去，片段亦到此結束。

執法部門表示，昨晚相若時分，大南街194號及179號分別發生傷人案及打架案，其中於大南街194號，據報有數名男子打架，混亂間一名女子遭人毆傷，須由救護車送院治理，正調查兩宗案件是否有關。