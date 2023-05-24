騙徒冒投資專家行騙　投資老手亦中招

騙徒假冒投資專家及投資老師犯案，為令投資者信服，騙徒自己亦非常「熟書」，故即使有多年投資內地股票經驗的人士亦中招。化名李先生的受害人，日前便透過視像分享其遇騙經歷，他正正就是有多年投資經驗的人士，惟仍不慎中招，慘被騙去122萬港元。

今年51歲的李先生，目前無業，他受騙前有大概10年投資內地股票經驗。自稱投資公司職員的騙徒去年年底透過WhatsApp接觸他，指示他下載一個虛假投資流動應用程式，並存錢至3個本地個人銀行戶口及一個不同於平台名稱的公司銀行戶口。他指：「佢介紹嘅股票同我平時出面交易嘅好類似」，故他不虞有詐。

在開設投資戶口及存款約60萬港元後，其戶口顯示獲利約10萬港元，他亦曾成功提取相關利潤，形容：「見到買嘅股票可以升到停板，10%、10%咁嘅利潤。」故他後來「加碼」近70萬港元，惟當他向平台要求提取早前所投資的100多萬港元投資本金，以及帳面上所獲的超過幾十萬港元利潤時，就被要求繳交高昂手續費，才洞悉是騙局。

證券及期貨專業總會會長陳志華指，騙徒緊貼時勢，知道近日投資內地股票情緒織熱，便趁機出擊，誘使投資者用其假投資平台買賣內地股票，聲稱正當投資平台手續費高及有限制，用其平台要求低且自由度大之餘，更可在香港買到所有國內股票，因此多人受騙。陳提醒市民勿輕信所謂內幕消息，並說︰「陌生人邊會咁好免費將消息話畀散戶知，分一杯羹呢？」他建議市民可在證監會網頁「持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊」，查詢證券商或持牌代表的真偽。

執法部門則建議市民，切勿隨意點擊可疑短訊、電郵或網頁內的超連結，亦不要在來歷不明的應用程式或網站，輸入個人資料及銀行戶口資料等；如對方要求存款至個人銀行戶口作投資，這極有可能是騙案。在香港從內幕人士取得資料或消息，藉以買賣或使其他人買賣有關股份或衍生工具，從而牟利或避免虧蝕，或觸犯《證券及期貨條例》的內幕交易罪。