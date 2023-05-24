鄭若驊醜聞不絕　甫上任即爆僭建　潘樂陶罪成僅罰兩萬元

鄭若驊與丈夫潘樂陶位於屯門小欖的獨立屋曾被揭發多處僭建。

鄭若驊出任律政司司長期間醜聞不絕，2018年初甫上任，與丈夫潘樂陶的大宅被揭發多處僭建，當時有議員直斥他們「身為專業人士，明知有僭建都要買」；而鄭對事件一直採取冷處理，多次迴避傳媒追訪，更任由僭建醜聞持續發酵；鄭更自爆尚有其他物業有違規改裝，以圖分散視線。而最終事件於2019年被法庭判僭建罪成，潘樂陶不服上訴，後被高院駁回。

安樂工程的潘樂陶亦曾是香港工程師學會會長，他位於屯門小欖的獨立屋，被揭發在屋外僭建水池，他在法庭辯稱，涉案水池不屬《建築物條例》下的建築物，但有關說法不獲法官認同，指涉案地方指定用途是花園，加入水池必然涉及改建及加建工程，已符合「建築工程」定義。就此，潘樂陶被裁定違反《建築物條例》罪成，罰款兩萬元。

及後潘樂陶就定罪及刑罰上訴，聲稱水池只屬臨時建築，惟說法不獲法庭接納。由於水池被木板圍繞，一旦拆卸將牽涉重鋪路面工序，且水池融入獨立屋設計，具有一定永久性，不屬於臨時或輕便易攜結構，認為原審裁判官裁決正確；加上指出控罪最高罰款40萬元，潘只被判罰兩萬元，金額並非過重，遂駁回上訴。