74%取消器官捐贈屬無效登記　病人組織籲增本地捐贈選項釋疑

港府與內地正探討建立恒常器官移植互助機制，做法惹來質疑及擔憂之際，中央器官捐贈登記名冊持續出現不尋常的取消登記，單月取消器官捐贈登記高達74%屬無效。香港病人政策連線主席林志釉今早(24日)在電台節目表示，器官捐贈屬於無償，登記或取消亦不涉利益，看不到取消申請有犯罪元素。

若市民對本港與內地器官移植互助機制有戒心，他建議政府需要尊重捐贈者的意願， 了解市民取消登記器官捐贈的原因並加以解說，研究可否允許市民登記器官捐贈時，保留不會運送出境的選項。若市民擔憂捐贈的器官會運送到內地而選擇不登記，更有違原本精神。他又期望，本港與內地器官移植互助機制，須確保兩地病人接受捐贈的機會公平，設立合適監管制度，加入病人組織或器官受贈者代表，確保港人捐贈的器官不會不明不白地離開香港。

香港器官捐贈行動組召集人、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡則指，難以估計大量取消登記的原因，當中可能包括登記人士已離港，或部分人對兩地器官移植互助機制有疑慮或不信任，當局需要具系統地調查研究分析原因。至於提出在登記名冊增加只將器官留予本地使用的選項，他認為違背器官捐贈的大愛精神。

至於有很多人從未登記卻申請退出名冊，周嘉歡認為，可能涉及簽署器官捐贈卡或登記名冊時資料不齊全，或未有接獲衞生署電話確認身份，誤以為自己已登記名冊。現時器官捐贈登記系統有不足，只需要姓名、身份證號碼、電郵和電郵，毋須提供性別和歲數等資料。他認為需要有有系統數據分析，例如登記原因和年齡層，有助令器官捐贈的推廣計劃更具針對性。