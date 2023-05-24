星洲搶人才　葛珮帆促吸內地生　促政府追落後

立法會今（23日）舉行第10次前廳交流會，議員葛珮帆表示，在青年和學生在內地發展計劃中有關香港交流實習和學校安排方面，指過去交流學生不多，因此需要更多宣傳和推廣，讓更多青年參與；工作簽證安排也要做得更好。

她指過去外訪，得知當地也有很多人希望來香港接受教育、回內地工作，但現在大多數去了新加坡，因以往香港設有獎學金而現在因疫情取消、且新加坡努力宣傳吸引他們過去發展。她認為吸引他們來港讀書非「搶走」香港學位，而是可以吸引家族辦公室、公司等資源引入香港，是戰略性考慮和部署。旅遊方面，她稱希望香港旅遊產業配套可以做得更好。

另一議員周浩鼎稱，以政府層面外訪，當地商會的重視程度會非常高，建議未來可以有更多，也可派官員參與不同團。關於香港加入RCEP，他指他們在7月會有內部會議討論新經濟體加入程序。

對於內地的發展計劃，議員陳勇認為對香港未來更大的機遇，可讓香港經濟、青年人發揮經濟效能；若有法例需要配合，當局也須協助。本職中醫師的議員陳永光指會上也有討論中醫文化和香港3間大學的中醫藥發展。