國泰空服員歧視事件　議員斥族內歧視未立法　平機會責無旁貸

對於內地有網民實名舉報國泰航空中服務員歧視非英語乘客事件，有工會背景的議員陸頌雄指出，雖然國泰已解僱有關人員，但現時法例無法處理「族內歧視」問題，而政府回應相關立法進度要視乎平等機會委員會。他指平機會「責無旁貸」，又稱雖然黑暴事件過去數年，但仍有人以「歧視」作為「軟對抗」，希望立法進度可加快。

針對國泰事件，另一議員陳勇指無論是誤會或是歧視，都可見要完善制度，建議可全球招募機師、空乘人員，又指政府過去給予國泰很多支持，現在以人手不夠變成航班復常阻滯的理由則難以接受。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，從旅遊角度而言，旅遊為香港經濟非常重要的一環，也是展現香港特色，希望每個香港人都可以「盡自己責任」歡迎旅客，而解僱空乘人員是否合適，他指社會上對此事的態度非常清晰，相信國泰方面會合適處理。

有內地有網民實名舉報國泰航空空中服務員歧視非英語乘客，指事發在周日（21日）從四川省成都市飛往香港的國泰CX987航班，投訴人稱有空中服務員抱怨有乘客「聽不懂人話」。國泰航空發表聲明回應，對旅客的不愉快經歷深表歉意，強調高度重視事件，將嚴肅調查處理，重申致力於為旅客提供高品質的服務。國泰亦就事件再次致歉，並已即時展開內部調查；及後國泰再發聲明，表示已解僱3名涉事空中服務員。

對於文化交流方面，議員陳穎欣指青年交流團很多流於表面，希望企業方面需作出支援、團體申請時要做到「雙向性」，因此舉對香港多元化是重要的一環，他舉例去澳洲實習有約7萬人，但他們來港只有約2000人，可見並不對等。

另一議員梁子穎表示，針對公社科回內地交流方面，指非中國籍學生在過關出現問題，此問題急需政府正視，稱如果這方面也做不好，很難宣傳香港。政府和商界的基金沒有合作機會，但可見內地已有多個配對基金，稱內地政府希望可撥出資金而香港加入，惟此舉因法制問題未能促成合作。

議員黃國則指香港不少市民在內地買樓，但香港律師樓辦理的遺囑部分未能受到內地政府承認內地的樓宇繼承問題，而港車北上也要驗兩次車，跨境醫療、安老院買位方面也要指定港資管理，繼而影響政策覆蓋範圍，促請政府要解決兩地標準互認問題，特別在社會、民生等爭議性較少範疇。而輸入外勞方面，他指因與交流會主題不符而未有爭議。