被問悼念六四會否違國安法　政府：不就假設性問題判斷是否犯法

至於悼念六四會否違反《港區國安法》，政府指不會就假設性問題判斷甚麼一定會犯法或不犯法，但指在國安法之下，市民不可進行煽動國家顛覆政權、分裂國家，國安法之下有4項非常清晰罪行，相信市民明白和理解這些限制，呼籲市民大眾在進行任何活動，要保持遵守法律的意識。

對於取消器官捐贈登記方面，政府指器官捐贈初衷為「發揮弘揚大愛精神」，希望無論甚麼人都可以貫徹到愛心，現在情況為有人撤銷登記，所以也只是「了解」階段，而至於會否觸及法律問題，仍是「言之過早」，但鼓勵市民大眾繼續發揮「愛心精神」。

被問弓反區議會選舉的立法進度，民政及青年事務局局長麥美娟表示，現正陸續去不同地方進行解說，現時總共去了80多個解說會，聽到很多市民建議，也有很多市民表示支持，希望法例修訂可盡快在這個月提交立法會，並在休會前通過。

就擴展全球經貿網絡議題，商務及經濟發展局副局長陳百里表示，政府會繼續透過在全球14個駐外經貿辦、多個辦事處，繼續推廣香港優勢，希望為本地企業與外地企業建立更多聯繫，鞏固香港作為國際貿易中心地位。他稱香港正積極籌辦第八屆高峰論壇，而隨着全球經濟穩步向前，香港作為外向型經濟體，會把握疫後復常。