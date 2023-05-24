陳克勤斥氫能車發展龜速　政府稱本年第3季聘顧問研究

本港氫能交通工具發展緩慢。政府今日（24日）透露當局會在2023年第3季研聘請顧問研究，規管氫能車的使用模式，在2024年開準備工作，期望在2025年向立法會提交建議。有議員批評相關工作緩慢形容「龜速前行」，要求參考鄰近地區法例以加快工作。有議員又要求當局交代有否就氫能車數目定下指標。

議員陳紹雄指由於行法例未容許氫能源車輛在道路上行駛，質詢當局會否加快為該等車輛的使用訂立法律框架、及完善相關法規、標準及技術指引，以及會否探討在全港油站或合適地點設置加氫設施的可行性。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，氫能源電池車技術發展仍處於發展初期，當局在2022年成立氫能源跨部門工作小組統籌各部門採購氫能工作。首項工作為分階段開始氫能車試驗，小組工作亦包括加氫站，和在道路使用氫能車作出評估。

她透露當局正計劃試驗驗氫燃料電池重型車，作收集垃圾和清洗街道之用，預計首輛氫燃料電池雙層巴士試驗可以在今年啟動，而重型車試驗則可在明年開啟，又稱會在2023年第3季研聘請僱問研究，規管氫能車的使用模式，在2024年開準備工作，期望在2025年向立法會提交建議。

就黃淑嫻的回覆，議員陳克勤直言有關跨部門工作小組，「自已都聽咗一、兩年」，又認為相關立法工作完成至少需要待至2027年，形容氫能車發展「龜速前行」，批評發展緩慢，要求政府參考鄰近地區的發展標準，以加快氫能車發展。黃重申當局有參考國外經驗，而未來會進行修改氣體安全條例工作，配合氫能發展需求。

另一議員李世榮，則問到政府有否就未來氫能車佔全港車輛數目的百分比定下指標，黃表示當局現時有提供不同基金資助氫能汽車，但現階段未有車輛數目定下目標。