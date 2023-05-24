盜用女網友信用卡　聲稱曾拍片勒索2萬元　男警判囚24個月

27歲男警與相識僅兩日多的女網友租酒店「開房」，完事後疑趁女方沖身時，偷走她的信用卡，再去便利店和超市「碌卡」買雜貨，包括雞蛋香煙和口罩。事後更聲稱「拍咗片」，勒索女方2萬港元。當男警翌日當值時，駕駛警方私家車收錢時，遭同袍上前截查，男警即激烈反抗，更揚言自己「做緊嘢！唔好搞大佢！」。男警今（24日）在荃灣區院承認5罪，包括盜竊、勒索、抗拒警員及2項以欺騙手段取得財產罪。裁判官斥被告違反女方信任，以私密影像威脅，即使影像未必確實存在，也會令對方惶恐，傷害難以磨滅，形容被告行為惡質而卑劣，判被告入獄24個月。

27歲被告陳子浩，2016年加入警隊。他承認於2022年1月20日，在屯門建豐街悅品度假酒店某室內偷竊女子X的1張信用卡；同日在元朗1間便利店和1間超級市場，使用該信用卡支付款項，取得2包海帶、1樽橙汁、1包溏心蛋、2盒薄荷糖、1包味噌蛋、7包雞胸肉、4盒香煙、4包消毒濕紙巾、2樽辣椒油及2盒口罩；及於2022年1月21日，以恫嚇方式要求女子X交出2萬港元；及同日在尖沙咀加連威老道抗拒警員。

案情指，2022年1月17日，被告透過交友程式「Tinder」認識26歲的X，雙方有交換裸照。同月19日晚上11時許，2人到悅品度假酒店性交，完事後X往洗澡，之後發現被告已穿好衣服。被告先離開。至翌日凌晨，X發現信用卡不翼而飛，她隨即報失，並獲悉有人曾使用信用卡購物。至1月21日，被告聯絡X，說出X全名，聲稱「影咗你片」，要求X交出8000港元，否則會將影片傳給她的友人。未幾，被告再上調金額至1.5萬港元，若限期前未交錢，就要「加價」至4萬港元，同時提醒X不要報警。經討價還價後，被告同意將金額定為2萬港元，要X把現金放到加連威老道一大廈信箱。

案情續指，X感驚恐，於是報案。至晚上10時許，X將塞滿廢紙的紙袋塞入信箱，然後通知被告去取。執法人員在附近埋伏，只見被告四處張望，期間執法人員上前，被告即逃跑，過程中曾撞到1名執法人員，令對方擦傷。被告又激烈反抗，惟結果被制服，被告當時說「做緊嘢，唔好搞大佢，有事慢慢講」。事後發現，被告被捕前正在當值，他駕駛着警方私家車徘徊。而涉案貨品總值約1100港元。辯方求情指，被告時一時貪心才盜信用卡，強調被告沒預謀。事實上，被告從沒拍片，他亦沒有恐嚇使用武力。辯方同意，被告是一名警員這點屬加刑因素。

案件編號：DCCC 594/2022