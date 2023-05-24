青年涉藏長短火槍彈　判囚9年9個月

青年於2018年的除夕在紅磡一帶被截查後，在其住所檢獲近千發子彈、手槍及滅聲器等被捕。他被控1項無牌管有槍械或彈藥罪，案件於高院經審訊後，陪審團於昨日（23日）裁定被告罪成，但僅裁定被告只管有共12盒，至少有424發的子彈，而沒有管有手槍及滅聲器等物。高院暫委法官游德康今（24日）聽取辯方求情後，判處被告監禁9年9個月。

現年24歲被告梁頌仁，過往沒有案底。他原被控於2018年12月31日，在黃埔花園1單位內無牌管有兩支手槍、3個滅聲器和899發子彈。根據陪審團裁決，被告只被裁定管有涉案物品中的兩盒共100發實彈子彈，以及在其背包內搜到當中的10盒子彈。被告於案發時是1名20歲學生，於九巴及港鐵任兼職站務助理，被告亦患有亞氏保加症。

控方案情指，案發當日，執法人員在紅磡紅棉路對開截停被告，經初步調查後，以涉嫌無牌管有槍械或彈藥罪將他拘捕，警誡下被告說：「阿Sir，我啲槍全部Wargame舖買，好好地收喺自己屋企，咁都犯法？」之後，執法人員先後兩次搜被告的黃埔花園住所，先後在被告房間搜兩盒共100粒實彈子彈，及在書枱底搜出3個滅聲器，另在1個背囊搜出共19盒子彈，當中11盒載有50粒、7盒載有25粒、1盒載有49粒，另搜出載有25粒子彈的彈匣，兩支手槍及配件。被告在警誡下稱「都係1個叫Terrence嘅人叫阿高畀我」。被告指自己見過Terrence兩次，但無留有對方的聯絡方式，對方要他保管這些物品。約於2018年11月，被告取得這些物品後就放在家中。

案件編號：HCCC 241/2020