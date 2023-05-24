乳癌篩查計劃惠及逾1.9萬婦女　衞生署擬年內推下階段工作

乳癌是本港女性最常見的癌症，平均每14名女性便有1人患上。衞生署於自2021年下半年起，在3間婦女健康中心和18間長者健康中心推行為期2年的乳癌篩查先導計劃。當局今（24日）回覆議員時表示，為進一步加強乳癌篩查服務，衞生署計劃於今年底前推出下一階段乳癌篩查先導計劃，為其3年，有關詳情將適時公布。

據醫務衞生局公布，截至今年3月底，婦女健康中心及長者健康中心已為19,287名44至69歲的婦女進行乳癌風險評估，當中約28%個案，即5,475人獲轉介接受乳房X光造影篩查。接受乳房X光造影檢查的個案中，約14%即777名婦女接受輔助性超聲波乳房檢查。而407人獲轉介至專科醫生接受進一步檢驗及治理。

當局表示，政府已委託本地大學就目前計劃進行檢討研究，評估計劃的成效，以就推行本地乳癌篩查的策略提供參考。另外，衞生署已成立工作小組，就下一階段的乳癌篩查先導計劃提供專業意見。其成員包括多個界別專家，涵蓋公共衞生、乳腺外科、放射學、家庭醫學和臨床腫瘤學等領域。