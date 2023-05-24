政府搞周末市集　容海恩感失望　陳學鋒促低消費不宰客

政府今年會投放資源與團體在不同地區合辦「周末市集」，早前也舉辦多場美食市集，但被指貨品價格偏高。議員陳學鋒今（24日）質詢當局能否在周末市集加入「低消費、不宰客」元素，另一議員容海恩直指對墟市和周末市集的推行「非常失望」，因政府沒有特定政策支持市集和夜市開放。政府回應稱，為便利有興趣舉辦墟市團體可以較易掌握手續和程序，相關政策局和部門現正更新早前製備的墟市申請資源指南。

陳學鋒在立法會大會上質詢當局會否參考舉辦「美食市集」的經驗編製「周末市集經營手冊」，以公布各區合適的地點租予周末市集經營者、有甚麼措施幫助申請者及會否簡化申請臨時食物製造廠牌照的要求等，以及吸引市民及旅客到訪周末市集，甚至借鏡山東淄博市「淄博燒烤」攤檔的運作模式，在周末市集加入「低消費、不宰客」元素。

環境及生態局副局長黃淑嫻表示，政府對不同團體舉辦墟市持開放態度，而有興趣團體如果物色到合適場地，相關決策局和部門會予以配合。為便利有興趣舉辦墟市團體可以較易掌握手續和程序，相關政策局和部門現正更新早前製備的墟市申請資源指南。

在場地方面，黃指過去政府舉辦的市集，均沒有收取租金，門票也是免費派發，未來陸續舉辦5場週末市集也會採取相類運作模式，因此希望上攤檔能以較低營運成本回饋市民。至於臨時食物製造廠牌照，黃指如在墟市期間，攤檔檔主需要向食環署提出申請在臨時攤位翻熱或烹煮預制食物，食物環境衞生署也會為申請人提供協助和支援，一般需要12個工作天完成有關申請。

陳學鋒再追問指實際上沒有政府部門參與的墟市，大部分不容許在現場買賣物品、收錢；容海恩也直指對過去墟市和周末市集的推行「非常失望」，因政府沒有特定政策支持市集和夜市開放；何俊賢也稱若不是「香港十大慈善團體」難以申請各個牌照。黃回覆指政府現正檢視指南後，也會盡量配合團體。