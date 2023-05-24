網上充斥大量售賣另類吸煙產品　黎棟國轟控煙酒辦執法不力　

政府在去年中起規管另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙。多名議員今日(24日)在立法會批評政執法不力，又斥控煙酒辦公室的人手編制和其執法工作，「成本效益不成比例」。政府回應指現時未有法例不准吸食電子煙，指有關策略為「漏洞」，期望未來可以就管有安排上採取行動。

議員黎棟國質詢自規管以來，控煙酒辦分別偵破了多少宗涉及進口、推廣、製造、售賣及為商業目的而管有另類吸煙產品的案件，主動進行了多少次市面巡查，在巡查發現多少宗售賣另類吸煙產品的個案。政府回應指在2022年1月至12月期間，控煙酒辦就所有吸煙有關罪行，共進行逾3萬次巡查，並發出逾6000張定額判罰通知書，強調控煙酒辦有和海關合作。當局又指在規管之前已進行多次巡查行動，掌握200個另類吸煙產品零售點。在修訂條例後，控煙酒辦在相關零售點進行超過670次巡查，未有發現違例個案。

議員黎棟國續批評政府只靠市面巡查「成效不彰」，指控煙酒辦以171人的編制，1年內僅發出約6000張告票，平均每人每日發出告票為1.23張，斥「成本效益不成比例」，又指網上大量售賣另類吸煙產品，以及現時有大量人吸食電子煙，「唔知你哋做咗咩嘢」。政府回覆指目前沒有法例不准人吸食電子煙，認為有關策略為「漏洞」，指期望未來可以就管有安排上採取行動。

另一議員郭偉強同樣批評控煙酒辦的工作，指控煙酒辦掌握200個另類吸煙產品零售點。在修訂條例後，控煙酒辦在相關零售點進行超過670次巡查，未有發現違例個案。但其他部門卻在市場發現518宗懷疑售賣另類吸煙，質疑「點解佢搵唔到」。政府回應指，市面大部分售賣另類吸煙產品，只會售賣予熱客，難找證據。

醫務衞生界議員林哲玄則關注，政府有否處理海外網站售賣另類吸煙產品，政府回應指境外網站無法處理。