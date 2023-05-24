消息指政府擬輸入逾萬名建築運輸業外勞　工會憂打擊本地人飯碗

建造業議會早前估算，2027年建造業人力缺口高達約4萬人。據悉，政府檢視業界人力需求後，計劃通過特別計劃，在建築業和運輸業輸入過萬名勞工，涉及不同工種，包括紮鐵工和搭棚工、地勤、飛機維修員、行李搬運員等；另輸入數百名旅遊巴和專線小巴司機，惟需接受培訓，並熟習本地駕駛習慣和道路狀況。至於外勞工資則須高於該行業的收入中位數，以保障本地勞工。有工會表明反對輸入外勞，憂慮打擊本地人「飯碗」。

建造業總工會上月下旬至本月初，問卷訪問了逾600名來自20多個工種的員工，發現超過80%工人表示反對輸入外勞，因擔心會影響本地工人就業，以及令本地工人薪酬下降等。工會重申反對輸入外勞，認為應保障本地工人優先就業。

工會理事長黃平說，政府應有序推出公務工程，避免多項工程同期展開，「造成一班工友唔喺一時飽死，就係一時餓死」。工會續質疑，建造業所謂的人手不足只是假象，因曾接獲工人反映開工不足，惟同時僱主又認為招聘困難，相反認為發展商及承建商應提高工人薪酬待遇，吸引更多人入行。

港九勞工社團聯會、立法會議員林振昇表示，勞工界當然了解部分工種需要外勞，但當局透過特別計劃輸入數萬名勞工時，實則是繞過勞工顧問委員會，擔心削弱了其角色及作用。他續指，機場地勤及行李搬運員的工資依舊偏低，擔心大量輸入外勞後，會影響本地工人待遇，希望當局能減少輸入外勞的工種，並設定時限。