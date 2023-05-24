針對校園及網絡欺凌　當局稱零容忍及檢討現有法例

本港早前爆發多宗校園欺凌案，議員林素蔚今日(24日)指，根據《學生能力國際評估計劃2018》報告，香港學生在學校遭受欺凌的普遍程度高達百分之二十九點三，而隨着學生愈來愈依賴互聯網學習，網絡欺凌事件亦隨之增加，詢問政府接獲有關校園欺凌的求助、投訴及舉報宗數和處理方式，或制訂網絡欺凌的法例，教育局局長蔡若蓮強調政府對校園欺凌採取零容忍政策，教育局會提供清晰指引，協助學校以全校參與模式，訂定和推行校本反欺凌政策，適當處理校園欺凌事件。

蔡若蓮表示，《學生能力國際評估計劃2018》報告的結果主要根據學生觀感所得，受不同地區文化、社會規範、學生對欺凌理解能力影響，因此必需深入理解，細心分析才能對症下藥，而過去三個學年，學校處理涉及校園欺凌的學生個案數目平均每年約380宗，他稱學校一直肩負維護校園和諧、處理欺凌事件責任，學校也應根據教育局發出的學校行政手冊、教師專業操守指引及相關通告，訂定校本反欺凌政策；而當發生較嚴重個案，學校需要通知教育局，當涉及虐兒等也應該諮詢社會福利署或即時報警求助，2020至2022期間，教育局一共接獲35宗有關求助。

針對網絡欺凌，蔡指執法人員十分關注校園和網絡欺凌問題，會透過各警區學校聯絡主任和學校家長非政府機構等持份者與青少年緊密聯合，法律改革委員會轄下的小組委員會也就電腦網絡罪行展開研究，檢討現有法例和其他相關措施。

議員簡慧敏建議法改會在域外法權方面提出具體建議，盡可能使無遠弗屆的網絡罪行根據香港法例得以刑事化，讓執法人員有法可依，令起底行為不論是否在香港發生均為罪行，賦權當局可發出停止披露通知書。當局回覆指，如果有任何方式能夠更好保護青少年，域外法權也值得考慮。

針對訓導主任提升反欺凌意識方面，身兼校長的議員朱國強詢問政府會否規定訓導主任一定要讀過訓輔課程，蔡指教育局為中小學教師提供102小時訓輔證書課程、為訓輔主任另外安排48小時進修，現時每所公營中小學校平均已經有20%老師完成有關訓育和輔導證書課程，在2021至22學年有2100人次參加，未來會研究應否硬性規定。