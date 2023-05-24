港鐵黃大仙站女子推輪椅乘扶手梯　跌倒向後滑落「打保齡」釀3傷

今午(24日)約1時，港鐵黃大仙站近B出口，有乘客手推輪椅乘搭扶手電梯上地面，期間不慎向後跌倒，有如打保齡般「一仆一碌」，至少釀成3人受傷。由現場圖片可見，有乘客目睹事件後隨即按動緊急掣煞停電梯。

意外後，3名女子人疊人被困電梯上，有其他乘客及港鐵職員上前協助，將卡在3人之間的輪椅抽出。救援人員接報到場，將3名傷者抬至地面，交救護車送院治理。意外經過有待了解。

事件在網上社交平台引起關注，留言一面倒批評：「有冇攪(搞)錯輪椅上唔到扶手電梯架(㗎)」、「輪椅乘扶手電梯，真是冇腦兼害人害己」，亦有人指不少湊B家長做出類似危險行為：「輪椅少見，bb車見得多」、「BB車，咪...日日係咁！啲父母自私，貪方便！」而大家均一致同意，不論使用輪椅、BB車或攜帶大型物件，應該改搭升降機，安全至上。

扶手電梯遍布香港，無論街市、商場或港鐵站都會見到其影蹤，惟涉及扶手電梯的意外多不勝數，按照機電工程署數字，今年首3個月發生590宗已報告的扶手梯意外，其中涉及乘客不小心使用的意外佔555宗。有專家指出，電梯意外多數集中在腳部被夾，市民應留意勿站近邊緣外，拖着小孩時亦應向中央靠攏，確保與左右兩處邊緣都保持距離，此外，港人慣常在電梯上行走，加劇電梯負荷，易生意外，認為政府可倣效日本埼玉縣，禁止市民在電梯上行走，並就此加強指引及教育。