吞嚥困難人數增加　港府共批420萬資助院舍添置製軟餐機械

香港面對人口老齡化，因年紀老邁及病患而引致吞嚥困難的人數亦將逐漸上升，有議員關注政府目前有何具體服務幫助有吞嚥困難人士。勞工及福利局局長孫玉菡今日(24日)回覆書面質詢時表示，政府2018年12月設立「樂齡及康復創科應用基金」，撥款10億港元，資助合資格安老及康復服務單位購置、租用或試用科技產品，包括製作軟餐機械，至今共批出420萬港元，資助共116個服務單位添置上述產品。

孫玉菡續指，社會福利署分別從2020年10月及2022年10月開始，向資助安老院舍照顧服務/長者社區照顧服務單位，以及資助殘疾人士院舍照顧服務/社區照顧服務單位，提供額外資源，為有吞嚥困難的長者和殘疾人士提供軟餐，涉及每年經常性開支約1.29億港元。去年12月底，約1.27萬名長者及約3,600名殘疾人士受惠於上述的軟餐服務。

勞福局表示，醫院管理局的醫療專業人員會判斷長者是否需要特別飲食照顧，並建議合適濃稠度的食物或飲料，包括由2021年第3季起採用國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織出版，適合吞嚥障礙患者的飲食框架分類方法。至於有吞嚥困難人士的數目，醫務衞生局和醫管局則沒有備存。