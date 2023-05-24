吳傑莊斥政府發展樂齡科技落後　謝偉銓：棄老潮令問題雪上加霜

近日香港接連發生多宗獨居長者和雙老長者，在家中去世一段時間，仍未有人發現的事件，令外界更關注安老事宜。立法會今日（24日）動議辯有關加強推動樂齡科技，提升銀髮族生活質素，有議員批評政府發展樂齡科技落後，沒有專責部門統籌，社會和各部門「各有各做」，亦有有議員斥政府一直不肯正視人口老化問題，現時再處理已經太遲。

議員吳傑莊批評樂齡科技發展落後措施零散，亦沒有專責部門統籌，社會和各部門「各有各做」，令長者生活質素未有提升，以2018成立的樂齡康復及創科基金為例，指該基金總額有10億港元，而現時卻只批出4.7億港元，質疑以樂齡科技需的啟切程度，為何基金使用情況未如理想。他又指政府對初創企業發展樂齡科技的支援不足，即使取得政府資助但配套有限，用完資助則無以為繼。他促請政府成立樂齡科技專責委員會，由勞工及福利局、創新及科技局等推動樂齡科技發展。

另一議員謝偉銓批評政府一直不肯正視人口老化問題，現時再處理已經太遲，而香港近年更出現因移民潮而衍生的「棄老潮」，令獨居及雙老長者問題雪上加霜。他又表示過往政府的安老政策和資助計劃，都偏重醫療和院舍服務，忽略日常保健和居家安老，更談不上提升長者心靈健康。

謝偉銓認為除需要着重長者身體健康，亦要讓他們享有友善嘅居住環境設計，注重心靈健康，才能整體提升長者生活質素，促請政府在道路設計、公共空間和交通規劃設計等，要協助長者走出家門走進社區。