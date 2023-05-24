港鐵指持續抽查長者2元乘車優惠　有機制懲罰濫用行為

政府日前指2港元乘車優惠計劃出現濫用情況，甚至有建議倡優惠上調至3港元。港鐵主席歐陽伯權強調，公司一直以來有同事幫手查票，亦有機制懲罰濫用行為。他又指，乘車優惠計劃由政府主導，將主力配合，並指優惠對長者是非常好，鼓勵他們出行。港鐵早前因列車服務延誤而推出4次免費乘車日，港鐵表示共1,700萬人次使用。

至於將軍澳綫及油麻地站列車去年發生嚴重鐵路事故後，港鐵事後全面檢討資產管理及維修保養制度計劃，行政總裁金澤培指已成立專家小組，應可以在未來一至兩個月公布，會在維修規章制度改善、引入新科技、加強分析能力等多方面研究。

九巴表示，2港元乘車優惠計劃涵蓋多種不同公共交通工具，根據協議，政府以實報實銷形式，按公共交通營辦商收取的實際適用票價，減去2港元票價，向營辦商發還差額，換言之巴士公司最終收取等同實際適用票價。九巴及龍運一向按照政府要求，執行查票及查核乘客身分的工作。當車長及其他身穿制服的前線員工懷疑有乘客濫用計劃時，會要求提供證明文件核實身分，如證實未能符合享用優惠的資格，會要求對方繳付恰當車資。九巴亦會不時派員進行實地監察調查。