機場海關連破體內及行李藏毒案　檢270萬元可卡因拘兩外籍婦

海關連續兩日在香港國際機場破獲毒案，檢獲市值約270萬港元的懷疑可卡因。前日(22日)，海關機場科人員揀選一名由巴西里約熱內盧出發，經聖保羅及卡塔爾多哈抵港的外籍女遊客進行清關，雖然在她的行李內並無發現違禁品，但關員留意到其回程機票顯示會留港逾20日，而她身上只有小量個人物品，預訂的酒店日數亦較其留港天數少，因而生起疑心，懷疑有人體內藏毒。該名42歲女子被帶往醫院檢查，其後證實體內藏有異物，關員遂將她拘捕。

被捕女子報稱清潔工人，截至目前已排出127顆、共重約1公斤的懷疑可卡因。海關已落案起訴她一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(25日)在西九龍法院提堂。經醫生檢查後，相信該名女子體內仍有懷疑毒品未被排出，她仍然會留院接受醫學觀察。

另外，海關機場科人員昨日(23日)為一名由埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴，經卡塔爾多哈抵港的外籍女子清關，當時她手持一件寄艙行李、一個小手提袋和一個手提旅行袋，關員清空其手提旅行袋後，察覺該個袋仍然異常沉重，再以x光檢查後，發現其內部結構複雜，於是決定拆開該個袋檢查，最終在袋身兩邊檢獲共重約1.5公斤的懷疑可卡因，於是以涉嫌「販毒」拘捕該名68歲無業女子。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌表示，毒販近期利用航空旅客偷運毒品的案件有所增加，自今年2月6日全面通關以來，該科已處理12宗相關案件，一共檢獲超過27公斤懷疑可卡因及懷疑冰毒，總值逾2,100萬港元，並拘捕15名涉案人士。