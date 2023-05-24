車Cam直擊：疑為拍攝巴士相片衝出公路　男子迴旋處險捱撞

「巴士迷」亦即熱愛巴士的人士，但他們為拍攝喜愛的巴士相片，不時會違反交通規則及不顧自身安全。社交平台今日(24日)網傳一段車Cam影片，見到一名男子突然從汽車旁邊冒出，並衝入車來車往的荃錦交匯處，片主直言：「真係嚇死人」。有網民看畢影片後，推斷該男是巴士迷，為了拍攝心儀巴士相片而闖入交匯處，而片中亦的確見到有數輛巴士正從另一路口駛入交匯處。

事發於今早8時許，車Cam片主當時在荃錦交匯處停車，正等待駛入迴旋處之際，一名背着黑色背包的男子突然從車輔右方出現，且無視安全、拔腿狂奔衝入迴旋處，不少汽車見狀都減速避讓，幸未有發生意外。當車主駛入迴旋處後，再次在右方彎位見到涉事男子，後者疑在現場拍攝正從左邊道路駛至的巴士，有電單車司機疑在避讓男子後，停在前方不斷指罵其行為。而該巴士迷在離開迴旋處期間，亦無視車輛駛近，險象環生。

不少網民看畢影片後，均批評男子罔顧安危，「巴迷影巴士」、「步法似巴膠追位影車」、「傳說中嘅賽跑冠軍」、「跑online」。不過，亦有網民指車主久未開車，「後車會問：捨得開車未？」、「真正行路都快過你」。