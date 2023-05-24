2023年教師語文能力評核出爐　英文寫作不足一半人達標

教育局今日(24日)公布2023年教師語文能力評核成績，本年度共有1,475名考生參加英國語文科評核，1,810名考生參加普通話科評核。當中在英國語文的寫作卷別，1,068名應考考生中，只得491人成績達到語文能力要求，即三級或以上，百分比不過50%。

英國閱讀考卷達標率最高，1,041名報考人士中，82.3%、即857人達標，而聆聽及口語則分別有78.6%及66.5%的報考人士達標。至於普通話科，以聆聽與認辨部分達標率最低，1,257人應考，只有44.5%達標；口語達標率最高，570名報考人士中，459人達標，比率高達80.5%。拼音方面，1,229人應考，57.3%人達標。

教育局表示，若考生在下周一(29日)仍未收到成績通知書，可與考評局聯絡。而考生如欲覆核成績，可於下周三(31日)或之前辦理申請手續。提出覆核成績的考生，會在下月29日或之前獲個別通知結果。

發言人表示，教育局每年舉辦教師語文能力評核的目的，是讓教師及有志成為英文科或普通話科教師的人士，透過參加評核取得語文能力要求的資格。考生包括公眾人士及任教其他科目的教師。