港大醫學院下學年推新課程　醫科生最快5年可畢業

現時港大醫學院醫科課程為6年制，包括5年的修讀年，及1年實習後可正式成為醫生。香港大學李嘉誠醫學院今日(24日)宣布，將於2023/24學年推出「傑出醫科學人」課程，新增修讀路徑，入讀的學生可選擇五年制的內外全科醫學士課程，於課程第一及第二學年同時修讀增潤學年，而第3學年起開始修讀臨床課程，至第5年修畢，即日後該院校有醫科生最快可於5年內取得醫科學位。首年預計可招收約20至30名成績優秀的學生參與。

港大醫學院院長劉澤星解釋，新增課程目的是為讓醫科尖子只需要5年就可以完成原定6年的內外全科醫學士課程，雖然提早一年畢業，但課程內容絕不會減少，強調不會影響醫科生水平。另外，學生亦可選擇6年制的課程，在第3年修讀醫學研究碩士課程，6年修畢後，可獲得學院的獎學金攻讀博士學位，完成後有機會加入港大醫學院擔任臨床助理教授。

醫學院亦新增實習醫生助理培訓課程，學生將於課程最後1年，即第5年擔任實習醫生助理，為期49周，將成為臨床團隊一部分，在醫護人員指導下參與臨床程序及記載紀錄，以增加實戰經驗。課程預計可於2026年或2027年正式推行。

另外，港大醫學院增添創新醫療科技教學設施。於兩個月前引入4部虛擬解剖台，助醫學生透過模擬環境了解人體結構及進行模擬手術操作。設施未來有望增加瑪麗醫院病人數據，助學生了解病人案例。港大醫學院生物醫學學院高級講師楊鑒表示，學生難以隨時隨地以大體老師學習解剖，虛擬解剖台可有助他們更方便學習。