少女家中遭多次「鹹豬手」　狼父判囚29個月　兄判感化兩年

一對父子涉嫌在5年間，合共9次向家中同住的幼女施「鹹豬手」，其中父親更曾指插女兒陰道說「生咗好多毛，叻女」；兄長則被指曾多番用手肘觸碰胞妹胸部。父親早前承認4項非禮罪，兄長則否認5項非禮罪受審，並被裁定2罪罪成。區院法官游德康經索取女童的創傷報告後，今(24日)判處女童父親監禁29個月，女童兄長則獲判感化兩年。法官於判刑後，向有到庭的被告家人指，明白其對女童及女童兄長關心，希望其繼續盡力協助2人成長。

涉案父親以代號「WKF」代表，事主胞兄代號則是「WCK」。父親現年約50歲，事主X現年16歲，胞兄則17歲。2人的父母沒有結婚，並於2007年分手。事發時，事主與2名被告同住荃灣1單位。胞兄面對5項控罪，事發時段橫跨2018至2020年。父親涉及4罪。法官引述X的創傷報告指，X與父親關係良好，事後亦怪責自己背叛父親並感到內疚，不知如何面對父親及其他家人。X事後曾有抑鬱徵狀且自尊心低落並受到打擊，專家建議須持續接受心理治療。X父的報告顯示他並無孌童僻且重犯機會低，法官考慮到他認罪等因素後，4罪共判囚29個月；X兄長報告則顯示，他受到電子遊戲性感角色的影響而犯案，建議他接受感化及心理輔導，法官最終決定判處感化兩年。

據案情指，2015至2016年期間，當時X約9歲，她躺在住所床上，X父突然脫去X的褲及內褲，向她說：「生咗好多毛，叻女」，又用手摩擦她的陰部2至3分鐘。至2017年，兩父女同在一床，期間被告把手伸入X褲管，以手指撩她陰道。同年冬夜，被告再2度作類似行為。X兄長則被裁定於2018年至2019年間，在家中床上觸碰X左胸及於椅子上以下體磨X臀部。2021年5月，事主向社工透露事件，兩名被告終被捕。

案件編號：DCCC 641 / 2022