國泰怒炒3涉歧視內地客空服員　工會稱對不實指控感痛心

國泰航空被爆出有機艙服務員歧視非英語乘客，3名涉事人員被解僱後，今日(24日)再遭港府高官批評。國泰空中服務員工會今向會員發出內部電郵，指對國泰機艙服務員現時正面對眾多不實指控及網上傳言感痛心，又說機組人員可根據「機艙服務指引」，要求乘客刪除偷拍片段，強調原期望國泰會支持員工保護自己及提供相關指引，遺憾最終得到「令人傷感的消息」。

工會在電郵表示，理解機艙服務員現況感沮喪，相信一眾員工即使在人力短缺、疲憊的飛行更表、「有競爭力」薪酬等的情況下，仍致力提供優質服務，又稱正如國泰強調，機艙服務員應包容接納多元化及不同的生活方式，相信員工均平等對待來自不同文化背景的同事和乘客。

工會提出，根據「機艙服務指引」（Inflight Service Delivery Manual) ，如機組人員在未經同意下被乘客拍攝及錄影，可要求乘客刪除該些內容，若遭拒絕則可通知機長及機艙服務經理，公司政策表明對不守規乘客採取「零容忍」態度。工會續指，原期望國泰會支持員工保護自己及提供相關指引，遺憾最終得到「令人傷感的消息」。