溥儀腕錶4885萬港元成交　創皇帝御藏腕錶史上最高紀錄

清朝末代皇帝愛新覺羅·溥儀的百達翡麗型號96「Quantieme Lune」手錶，昨日(23日)在本港以4,885萬港元的價格成交，較先前2,500萬港元估價高近一倍，更創下3項紀錄，當中包括皇帝御藏腕錶史上最高的拍賣紀錄。

國際拍賣行富藝斯(Phillips)今日(24日)表示，手錶由一名居於香港的亞洲收藏家透過電話委託投得，溥儀手錶創下3項紀錄，包括最貴百達翡麗型號96、皇帝手錶史上最高價拍賣紀錄，以及富藝斯亞洲鐘錶拍賣歷來最高成交價拍品。此外，昨日的拍賣品亦包括溥儀的手稿筆記本，以及其贈送給一名俄語翻譯員的紅色紙扇，分別以95.25萬港元及60.96萬港元成交。

據富藝斯資料顯示，是次拍賣的手錶是目前所知傳世僅有的8枚之一，該錶最初通過巴黎一家奢侈品商店售出，輾轉來到溥儀手上。溥儀曾被困蘇聯，當時就戴着這枚手錶。隨後他將錶送給其俄語翻譯員，後者至2005年去世時將錶傳給後代，至2019年委託富藝斯拍賣行拍賣。