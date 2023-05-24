「女丐幫」現西灣河街頭　疑兜搭男士乞食　網民籲保持警覺

自中港今年2月恢復通關後，本港街頭屢「丐幫」場景，更不時有「秒齡女子」在街頭兜搭中年男性，且情況持續惡化。有女網民日前就在社交平台反映，指自己在西灣河目擊兩名2名「身光頸靚」、操普通話的女士，在街上不斷截停男士詢問，惟其中一人被「捕獵成功」，進入某連鎖西餅店花錢買食物給兩人。有街坊亦留言表示，「西灣河愈來愈多呢啲人」，事主亦趁此提醒及呼籲，「希望大家隨時能夠保持警覺」。

涉事女網民昨晚(23日)在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，指當日下午5時左右外出，於筲箕灣道某連鎖快餐店門外，目擊到上述情況，2名女士先截停一名男子詢問，「但我聽唔到佢問乜，之後位男士耍手兼擰頭就走咗」。由於發現事件有異，網民就「女柯南」上身，用手機一邊拍片及跟蹤兩人，佢亦直言，該兩女只會兜搭男性詢問，雖然大多人都沒有理睬她們，「但最後都有一位畀佢2個捕獵成功」，並帶兩人進入某西餅店，「原來(兩女子)係叫人買嘢畀佢哋食」。

有其他網友及得悉事件均紛紛回應，「着得甘整齊，又有A貨名牌袋，只係呃個美心(西餅店)？可能另有目的」、「幾年前，東大街已經有大陸女人問啲男士，可否請食飯」，不少人表示對以上情況屢見不鮮。另有網民更留言拆解疑似是同黨的騙財手法，「我同事試過有個阿婆叫佢買包畀佢食，之後阿婆重要求話買2個大麥包，然後話要埋膠袋。同事見佢係啊婆就照幫佢畀錢」，不過，意想不到的結局是該名阿婆再次在餅店現身，「原來啊婆走回餅店退錢」，以此方法一再在街頭「搵食」！