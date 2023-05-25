疑爭排頭位等客　躁的哥施「旋風腿」襲行家

尖沙咀發生的士司機打架事件。有網民發放一段長約1分鐘影片，貼文寫上時間在昨日(24日)中午12時02分，地點在尖東麼地廣場一酒店對開，3輛的士停泊在禁區限制為早上10至晚上9時路段，片首見一名身穿咖衣的哥與一名身穿黑衣的哥站在第二輛的士旁有肢體衝突，互相起腳踢向對方，雙方腳來腳往後，啡衣的哥繼而施以「旋風腿」踢向對方，再起飛腳施襲一番後始停下。

黑衣的哥經多輛「捱打」後關上車門，再與對方理論；期間雙方「手指指」互罵；第二回合再度開打，穿啡衣的哥左臂拉弓施以「兜錘窩面」，黑衣的哥見狀，以右拳虛晃，電光火石間，左邊臉部中拳，他提起右腿向對方右腳撐了一腳，兩人此刻疑打擂台般體力消耗，需休息一會，繼而兩人再「口水戰」一番後，各自返回自己之的士，影片到此告終。

由於片首見黑衣的哥站於第二輛的士司機位旁，事後卻返回排頭位的士，有網民感到奇怪指，「點解黑衫明明系(係)後面落車，但最後上咗前面嗰架？」、「兩個交換車揸」，另有網民指，「打贏踎監，打輸瞓醫院」、「D音樂太輕快」、「未打完三回合，大叔」、「配樂好正」、好難想像用checkers做背景配樂,真係既驚喜又覺新」。