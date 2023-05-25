缺德男開車門撼鄰車兼掟煙頭　惹網民熱議

車主泊停車場後往往發現愛駒車門無故凹陷，疑被泊於旁邊的車輛司機開門時硬撼過，但又苦無證據。昨日有網民上載一條車門被「硬撼」車Cam片，並影到涉事司機掟煙頭出車外，樓主並貼文問網友「想問下可以點做」。

片段並無顯示日期及地點，片首見事發在一停車場內，當時正下着雨，一名嗒着香煙的四眼男子，手持雨遮步至其白色私家車，由於與泊於旁的私家車相距僅3呎，四眼男打開車門時一度望向鄰車，惟仍「大大力」打開車門撼向鄰車車門，他上車後將雨遮收回及關上車門，隨後打開車窗將煙頭掉出車外後，再關上車窗，片段亦告完結。

網民均對事件熱議，有近300多個回應，「其實好多呢d人，我部車側門好多呢d痕」、「兩部車都係死車情況 交通唔接呢單case」、「凹左就報警。有車牌可以告刑事毀壞」、「有冇影到車牌？可以報埋隨地掉垃圾？」、「報埋食環署！」、「佢都好自然wo，老馮咁1823舉報佢」、「車賠唔賠到就唔知，但可舉報佢亂掉垃圾最高罰款好似2萬」、「唔係現時報警告唔入的，重要証明以前冇花」、「從細到大無家教，去到邊度都當自己屋企，又撞人車門，又掉煙灰，送佢一程，俾啲教訓佢」、「好似專登大大力」、「頂追究到底」、「報警claim 保險，由保險公司去跟」、「告佢拋垃圾，$1500坐底(８低)俾左先」、「做佢啦！擺明專登既。」；另有網民指，涉事四眼男在前年駕車在黃格仔落客，「係一個賤格自私精嚟㗎!!上年就咁喺路口停車落客，完全唔理後面有車」。