「黃鴨」打孖重游香港　今青衣船廠試水　高18米身形勝往昔

10年前，在尖沙咀海運碼頭對出海面現身的「黃色巨鴨」，曾掀起全港一片黃鴨熱，其鮮黃色的龐大身軀總吸引一班「鴨迷」追逐，出盡無數風頭。如今終於重「游」香江，更是「打孖嚟」將展出兩隻「巨鴨」，令一眾想目睹「巨鴨」風采的鴨迷熱切期待。主辦方將於6月1日公布黃鴨展覽詳情，一眾「鴨迷」萬勿錯過。

未游入「維港」，兩隻巨鴨將先一步在汀九橋及青馬大橋附近海域「暢泳」，東網記者今早(25日)抵達青衣北部担杆山路船廠，直擊工人為黃鴨試水作準備。今次展出的「黃色巨鴨」較10年前來港展出的高16.5米的前輩更為「魁梧」，高約18米，相當於6至7層樓高。只見兩隻巨鴨已充氣完成，在岸上等待落水。現場工人以吊機及吊索環繞鴨背綁緊，為「黃鴨」準備下水禮。

巨版「橡皮鴨」(Rubber Duck)是荷蘭概念藝術大師Florentijn Hofman(霍夫曼)的經典作品，自2007年誕生以來，曾在澳洲悉尼、巴西聖保羅等地展出，其中在法國聖納澤爾，出現的「橡皮鴨」身高達26米，是歷來最高。「黃鴨」2013年5月曾來港展覽，固定停留尖沙咀海港城海運碼頭水面，吸引不少市民爭相打卡。