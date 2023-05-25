輪候器官捐贈形同安老宿位　管浩鳴：可能等到死都未等到

跨境器官移植互助機制近期引起爭議，甚至本港退出器官捐贈的個案亦有增加。立法會今日（25日）動議辯論「落實與內地的器官移植合作」，議案最終獲得在席議員過半數贊成，議案獲得通過。有議員批評部分人對中國存有偏見，指現時內地有就規管器官捐贈訂立制度；亦有議員直指「可能等到死嗰刻都未等到」，斥港府在推廣器官捐贈無新意，要求加多推廣。

早前出現急性心衰竭的女嬰芷希，去年底成功接受內地跨境捐贈心臟作移植，引起兩地探討建立器官移植互助機制。醫務衞生界議員林哲玄支持建立機制，指香港器官移植技術成熟，但等待移植器官的人並不小數，而香港器官捐贈缺乏。在202015至2019年間等候腎臟、肝臟和心臟移植都呈上升趨勢，平均等候時間分別為54、43.8和25月，同期有150人在等候過身。他又指香港為全球遺體器官捐贈最低的地方之一，近日更有多人退出捐贈名冊，更指退出數目增加，令等候中的病人機會更秒亡，促請政府拓闊無償器官捐獻來源，與內地合作開展器官捐贈。

對於有意見指擔心接受內有器官會影響外界對香港的聲譽，林反駁指世界上有對中國存有偏見的人，強調「偏見不等於事實」，重申現時內地有就規管器官捐贈訂立制度。

另一議員管浩鳴同樣關注等候時間長的問題，形容情況與等候安老院舍的老人無分別，「可能等到死嗰刻都未等到」，又批評政府在推廣器官捐贈上未有太大變化，宣傳手法欠缺新意，亦無新計劃提升器官捐贈率。他指現時即使逝者有意捐贈器官，但仍要得到家人同意，才可安排器官捐贈，但在大多情況下，家人因未能釋懷親人離去的傷痛，而傾向於拒絕器官移除手術。他促請政府投放更多資源大力推廣器官捐贈，並透過立法確保捐贈者去世後的意願得到表達和尊重。

議員李梓敬表示，根據2021年數據顯示，香港器官捐贈比例為每百萬人5.6個，對比每百萬人315個的需求少很多，他建議香港可參考西班牙的方式，設置器官捐贈大使，以足球聯盟、球星推廣器官捐贈。他又稱現時網上「有一班人不斷呼籲人取消器官捐贈登記」，是「非常惡」、『非常冇人性」，而早前有5000多個人移除登記，其中只有2000多個真正登記，他指這部分人「一係唔知自己登記到，一係惡意破壞系統」，反問如果自己或家人需要器官捐贈，是否不會接受他人的器官捐贈。