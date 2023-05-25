黎智英就國安案申終止聆訊　高院下周一裁決

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉串謀勾結外國勢力違反《港區國安法》一案，已定於今年9月25日在高院開審，預計審期40日。黎此前就本案提出終止聆訊申請，高院本月2日開庭處理。據司法機構網頁顯示，法庭會在下周一（29日）下午4時，就終止聆訊申請頒布裁決。下周二（30日）則會就審訊進行案件管理聆訊。

本案4名被告包括黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司。由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰一同審理。法官此前開庭聽畢雙方陳詞後，表示會先待黎就聘請Tim Owen辯護一事提司法覆核案有結果後，才作決定。至上周五（19日）高院頒判詞，指國安委沒有越權，本港法院沒有司法管轄權監督國安委的工作，駁回黎的司法覆核申請。

在本次終止聆訊申請中，辯方聲稱整個政府是迫害黎智英，而非執行檢控工作，令黎得不到公平審訊。另外，辯方指，國安法案件在選擇指定法官時，過程欠缺透明度及缺乏保障。律政司則反駁，無任何證據證明「迫害」的指控成立，強調由指定法官進行審訊，不會對相關被告人構成不公。

案件編號：HCCC51/2022