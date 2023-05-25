明年紅日旅行攻略　復活節請3日放10日　新年聖誕自製9日假

又到打工仔請假攻略時間，政府今日(25日)刊憲2024年公眾假期，一年17天的公眾假期日子出爐，加上各旅遊目的地都已放寬防疫措施，上班族想自製長假期旅行充電，農曆新年、清明復活及聖誕會是最佳選擇。

例如明年農曆新年大年初二(2024年2月11日)為星期日，因此政府於同周的星期二(大年初四)補回一天假，而在職人士只需於該周三至周五多請三天假，連同周末假期後便可放9天長假期。

市民只需在4月1日、2日及5日請假3天，連同耶穌受難節、清明節與復活節及周末紅日，便可享受10天長假期。聖誕節及元旦，若在12月27日、30日及31日請假3天，亦可享受9天長假期。

2024年公眾假期列表

1月1日 -元旦(周一)

2月10日 -農曆年初一(周六)

2月12日 –農曆年初三(周一)

2月13日 –農曆年初四(周二)*

3月29日 - 耶穌受難節(周五)

3月30日 - 耶穌受難節翌日(周六)

4月1日 –復活節(周一)

4月4日 - 清明節(周四)

5月1日 - 勞動節(周三)

5月15日 - 佛誕(周三)

6月10日 - 端午節(周一)

7月1日 - 香港特別行政區成立紀念日(周一)

9月18日 - 中秋節翌日(周三)

10月1日 - 十一假期(周二)

10月11日 -重陽節(周五)

12月25日 -聖誕節(周三)

12月26日 -聖誕節後第一個周日(周四)

*由於2024年的農曆年初二為星期日，故農曆年初四將訂為補假。